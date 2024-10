“Da un anno lotto per sapere come è morto mio fratello”: l’odissea di una donna tra pec e ospedali (Di domenica 13 ottobre 2024) Carlo Santamaria è spirato all’ospedale di Chivasso ma neppure l’autopsia ha individuato le cause. E ci sono voluti mesi per avere un responso senza spiegazioni Repubblica.it - “Da un anno lotto per sapere come è morto mio fratello”: l’odissea di una donna tra pec e ospedali Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Carlo Santamaria è spirato all’ospedale di Chivasso ma neppure l’autopsia ha individuato le cause. E ci sono voluti mesi per avere un responso senza spiegazioni

