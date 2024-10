Benevento-Latina, le parole di Auteri: “Ho un grande gruppo fatto di ragazzi che stanno bene insieme” (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon si scompone più di tanto in sala stampa mister Auteri, nonostante la quinta vittoria di fila tra le mura amiche del suo benevento, capace questa volta di mettere a segno un pokerissimo di reti, una in più dello standard delle ultime uscite casalinghe. La strada, come ripete dal primo giorno il tecnico di Floridia sarà ancora piena di ostacoli ed esaltarsi troppo alla nona giornata sarebbe solo deleterio. MERITI – “Abbiamo cominciato bene fino al doppio vantaggio. Anche undici contro undici la stavamo legittimando, ma a volte andiamo in maniera troppo frenetica in avanti. Dopo il rosso a Ndoj per loro è diventato troppo difficile. In alcuni momenti siamo stati leziosi, ma è difficile tenere i ritmi alti sempre. Andiamoci piani con i giudizi, sia in un senso che nell’altro. E’ passata solo una parte del campionato, questi dati sono solo parziali. Anteprima24.it - Benevento-Latina, le parole di Auteri: “Ho un grande gruppo fatto di ragazzi che stanno bene insieme” Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNon si scompone più di tanto in sala stampa mister, nonostante la quinta vittoria di fila tra le mura amiche del suo, capace questa volta di mettere a segno un pokerissimo di reti, una in più dello standard delle ultime uscite casalinghe. La strada, come ripete dal primo giorno il tecnico di Floridia sarà ancora piena di ostacoli ed esaltarsi troppo alla nona giornata sarebbe solo deleterio. MERITI – “Abbiamo cominciatofino al doppio vantaggio. Anche undici contro undici la stavamo legittimando, ma a volte andiamo in maniera troppo frenetica in avanti. Dopo il rosso a Ndoj per loro è diventato troppo difficile. In alcuni momenti siamo stati leziosi, ma è difficile tenere i ritmi alti sempre. Andiamoci piani con i giudizi, sia in un senso che nell’altro. E’ passata solo una parte del campionato, questi dati sono solo parziali.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Benevento-Latina (domenica 13 ottobre 2024 ore 15 : 00) : formazioni - quote - pronostici - convocati. Cinque assenti per auteri - Padalino senza Zacchi e Mastroianni - Il pareggio contro il Messina è un mezzo passo falso per le streghe raggiunti in vetta da Monopoli e Picerno in una classifica ancora estremamente corta. Nono turno nel girone C di Serie C con il Benevento di Auteri capolista del torneo che riceve in casa il Latina allenato da Padalino. Si tratta della terza squadra capace di imbrigliare uno dei migliori attacchi del torneo, ma che ancora ... (Infobetting.com)

Verso Benevento-Latina - le parole di Auteri : “Loro un avversario importante - Nardi in ritiro con la squadra” - Dovremo giocare da squadra, attuando i nostri criteri e i nostri principi”. Ci sono 10-12 squadre difficili da battere. I giallorossi di mister Auteri sono reduci dallo 0-0 di Messina e andranno alla ricerca della quinta vittoria consecutiva tra le mura amiche dove la Strega ha sempre fatto bottino pieno. (Anteprima24.it)

Verso Benevento-Latina - le parole di Auteri : “Avremo davanti una squadra importante - Nardi in ritiro con la squadra” - NARDI – “Sta lavorando e fra qualche giorno inizierà a correre. Anche Improta. it. Hanno gente forte in mezzo al campo e non solo. PINATO – “E’ a Bologna, forse è stato individuato il problema ed è possibile che sarà necessario un piccolo intervento per risolvere in maniera definitiva la situazione. (Anteprima24.it)