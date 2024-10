Inter-news.it - Bastoni, in Inghilterra esaltano la sua duttilità: paragone con due big

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) Alessandrosi fa notare anche in. Il difensore dell’Inter viene lodato dagli opinionisti di Sky Sport UK, che lo paragonano a due giocatori della Premier League. ANCHE ALL’ESTERO – Alessandro, perno della difesa azzurra e di quella dell’Inter, attrae su di sé le attenzioni anche del calcio estero. Le sue qualità e l’importanza che queste hanno nella squadra di Simone Inzaghi sono evidenti a tutti: solido in fase difensiva e preziosissimo in attacco, dove contribuisce attivamente nella costruzione. Tantissimi gli assist disegnati proprio da, grazie al quale i compagni trovano molto spesso il gol. Le doti dell’italiano sono state esaltate anche dallo versione inglese di Sky Sport, durante gli interventi degli ospiti presenti in studio.