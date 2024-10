Tvpertutti.it - Anticipazioni Endless love puntate dal 14/10 al 19/10: Nihan in fin di vita

(Di domenica 13 ottobre 2024)assicurerà al proprio pubblico nuovi colpi di scena nel corso della prossima settimana di programmazione, come annunciano ledella soap opera di Canale 5 dal 14 al 19 ottobre 2024. Innanzitutto, Kemal giurerà amore eterno a, ma la donna sarà terrorizzata dalla vendetta di Emir contro Deniz, mentre Leyla recupererà il ciuccio della bambina, affinché Soydere faccia il test del DNA. Asu, però, riuscirà ad intercettare il loro piano e lo dirà al fratello Emir. I due, a loro volta, pianificheranno una strategia per ostacolare Kemal, ma l'ingegnere, con il sostegno di Zehir, scoprirà le loro mosse. Fehime, invece, soffrirà per aver troncato i suoi rapporti con Zeynep e andrà a trovarla di nascosto. La donna incoraggerà la figlia a rifarsi unacontando solo sulle proprie forze.