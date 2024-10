A Shanghai trionfa Sinner, Djokovic sconfitto in due set (Di domenica 13 ottobre 2024) Shanghai (CINA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha vinto il “RolexShanghai Masters”, Atp 1000 in scena sul duro della capitaleeconomica della Cina con montepremi complessivo pari a 10.298.535dollari. Il numero 1 del mondo si è imposto in finale su Novak Djokovic, quarta testa di serie, per 7-6(4), 6-3 in 1 ora e 36 minuti di match. – foto Ipa Agency –(ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - A Shanghai trionfa Sinner, Djokovic sconfitto in due set Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di domenica 13 ottobre 2024)(CINA) (ITALPRESS) – Jannikha vinto il “RolexMasters”, Atp 1000 in scena sul duro della capitaleeconomica della Cina con montepremi complessivo pari a 10.298.535dollari. Il numero 1 del mondo si è imposto in finale su Novak, quarta testa di serie, per 7-6(4), 6-3 in 1 ora e 36 minuti di match. – foto Ipa Agency –(ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo

Sinner resterà il numero 1 al mondo fino alla fine del 2024. Così supera Wilander e avvicina Alcaraz: la classifica all-time

Nel mezzo, altri trionfi, il forfait alle Olimpiadi, il caso doping causato da una contaminazione involontaria da Clostebol e poi il trionfo agli Us Open. Cifra tonda, dunque, per una stagione iniziata con il successo agli Australian Open ma con un ultimo capitolo ancora tutto da scrivere. Gustavo Kuerten – 43 settimane

Puppo non ha dubbi: "Sinner può essere avvicinato da Alcaraz solo in caso di squalifica al TAS"

Di questo si è parlato nel corso dell'ultima puntata di TennisMania, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Dario Puppo (telecronista di Eurosport). Sinner, vista la sconfitta di Alcaraz, sarà n. "Quando ho visto che ha iniziato a giocare quel back di dritto particolare, ho avuto la sensazione che il problema alla spalla incidesse, oltre al fatto che aveva una fasciatura alla ..."

Puppo sicuro: "Alcaraz può avvicinarsi a Sinner solo se verrà squalificato dal TAS"

I due non si incontreranno quindi nelle semifinali del torneo asiatico, come si pensava, perché il ceco Tomas Machac ha giocato un brutto scherzo al funambolo di Murcia. Altrimenti, io vedo complicato che possa infastidirlo. 1 di Sinner venga descritto come una cosa normale quando in realtà è eccezionale, ricordando il passato del nostro tennis".