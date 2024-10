Zheng-Wang oggi in tv | orario canale e diretta streaming Wta Wuhan 2024

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

Qinwen Zheng se la vedrà contro Wang Xinyu nella seconda semifinale del WTA 1000 di, torneo di scena sui campi in cemento outdoor della città cinese. La campionessa olimpica ai quarti di finale ha chiuso la strada in tre set alla nostra Jasmine Paolini. Adesso per lei c'è la connazionale, che nel turno precedente ha eliminato a sorpresa al tie-break decisivo la più quotata russa Ekaterina Alexandrova. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto della carriera, con la numero sette del mondo che partirà nettamente con i favori del pronostico secondo le quote dei bookmakers. In palio per la vincitrice c'è il pass per l'ultimo atto della manifestazione contro una tra la bielorussa Aryna Sabalenka oppure la statunitense Coco Gauff.