Wta Ningbo 2024: Errani supera il primo turno delle qualificazioni, Gao battuta in due set (Di sabato 12 ottobre 2024) Sara Errani avanza al secondo turno delle qualificazioni del Wta 500 di Ningbo 2024. Basta un’ora infatti alla veterana azzurra per sbarazzarsi della cinese Gao Xinyu all’esordio nel tabellone cadetto del torneo: finisce 7-5 6-1. Dopo un avvio stentato, in cui la padrona di casa, numero 170 Wta, si difende bene e rimane lì nel punteggio, la bolognese trova il break decisivo recuperando da 40-0 e chiude il primo set per 7-5. Portato a casa il primo parziale, nel secondo è tutto in discesa per Sarita, che piazza subito due break e vola sul 4-0, amministrando poi il vantaggio. Allo scoccare dell’ora di gioco Errani chiude e si regala il turno decisivo delle qualificazioni: tra lei e il tabellone principale c’è la vincente del derby cinese tra YeXin Ma e Sijia Wei. Wta Ningbo 2024: Errani supera il primo turno delle qualificazioni, Gao battuta in due set SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Saraavanza al secondodel Wta 500 di. Basta un’ora infatti alla veterana azzurra per sbarazzarsi della cinese Gao Xinyu all’esordio nel tabellone cadetto del torneo: finisce 7-5 6-1. Dopo un avvio stentato, in cui la padrona di casa, numero 170 Wta, si difende bene e rimane lì nel punteggio, la bolognese trova il break decisivo recuperando da 40-0 e chiude ilset per 7-5. Portato a casa ilparziale, nel secondo è tutto in discesa per Sarita, che piazza subito due break e vola sul 4-0, amministrando poi il vantaggio. Allo scoccare dell’ora di giocochiude e si regala ildecisivo: tra lei e il tabellone principale c’è la vincente del derby cinese tra YeXin Ma e Sijia Wei. Wtail, Gaoin due set SportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Wta Ningbo 2024 : montepremi e prize money con Paolini - Jasmine Paolini, salvo sorprese dell’ultima ora, dovrebbe essere la prima testa di serie del torneo cinese e punterà al colpo grosso. C’è però sempre la beniamina di casa Qinwen Zheng tre le maggiori pretendenti al titolo. 101 (325 punti) VINCITRICE – € 129. . Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. (Sportface.it)

Wta Ningbo 2024 - chi parteciperà? Le avversarie di Jasmine Paolini e una possibile rivincita - La ragazza nostrana è apparsa stanca dopo la conquista dell’oro olimpico a Parigi nel doppio con Sara Errani e in queste settimane l’impressione è che stia giocando con la spia della riserva accesa. 1 del seeding. Considerate le assenze delle giocatrici inizialmente iscritte, Jasmine è la n. Una situazione però che riguarda un po’ tutte per il periodo. (Oasport.it)

Wta Ningbo 2024 - Sara Errani nel tabellone di qualificazione - Slot, il suo, farcito di tenniste cinesi: esordirà contro Gao, mentre in caso di vittoria troverebbe la vincente di Wei-Ma. LO SPOT (6)Errani vs Gao Ma vs (10)Wei The post Wta Ningbo 2024, Sara Errani nel tabellone di qualificazione appeared first on SportFace. A Ningbo, sede del penultimo torneo WTA 500 della stagione, c‘è Sara Errani presente nel tabellone di qualificazione. (Sportface.it)

Wta Ningbo 2024 : programma - date - orari - copertura tv e streaming - TABELLONE MONTEPREMI La diretta televisiva del WTA 500 di Ningbo 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i tre canali di riferimento Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Arena (204). Jasmine Paolini conclude qui la sua avventura di tre tornei in Asia, per poi prepararsi in vista delle Finals di Riyadh. (Sportface.it)