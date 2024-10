Valditara ai genitori: “Per far addormentare vostro figlio leggete una bella fiaba, non dategli il cellulare” (Di sabato 12 ottobre 2024) "Il cellulare ai ragazzini fa male. Incide negativamente sulla creatività, capacità di concentrazione e fantasia. Lo dimostrano gli studi": il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara torna sul tema del cellulare al 39° Convegno di Capri. L'articolo Valditara ai genitori: “Per far addormentare vostro figlio leggete una bella fiaba, non dategli il cellulare” . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Ilai ragazzini fa male. Incide negativamente sulla creatività, capacità di concentrazione e fantasia. Lo dimostrano gli studi": il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppetorna sul tema delal 39° Convegno di Capri. L'articoloai: “Per faruna, nonil” .

