Trovato morto in fondo alla scarpata, tragica fine di un 61enne (Di sabato 12 ottobre 2024) Reggello (Firenze), 12 ottobre 2024 – Un uomo di 61 anni, sofferente di Alzheimer, è stato Trovato morto in fondo a una scarpata a San Siro al Crocicchio, località del comune di Reggello. L’uomo si era allontanato da casa e di lui si erano perse le tracce: le ricerche erano subito scattate nella zona, con i vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno che sono arrivati sul posto intorno alle 9,30 con la squadra di terra e il personale specializzato Saf (speleo alpino fluviale). L’uomo è stato individuato in una zona impervia in fondo di una scarpata ed è stato raggiunto da alcune persone che si erano messe immediatamente alla ricerca. I vigili del fuoco hanno raggiunto la zona del ritrovamento e approntato la manovra per effettuare la calata in sicurezza dei soccorritori e il successivo recupero del 61enne, che era privo di coscienza. Lanazione.it - Trovato morto in fondo alla scarpata, tragica fine di un 61enne Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Reggello (Firenze), 12 ottobre 2024 – Un uomo di 61 anni, sofferente di Alzheimer, è statoina unaa San Siro al Crocicchio, località del comune di Reggello. L’uomo si era allontanato da casa e di lui si erano perse le tracce: le ricerche erano subito scattate nella zona, con i vigili del fuoco del distaccamento di Figline Valdarno che sono arrivati sul posto intorno alle 9,30 con la squadra di terra e il personale specializzato Saf (speleo alpino fluviale). L’uomo è stato individuato in una zona impervia indi unaed è stato raggiunto da alcune persone che si erano messe immediatamentericerca. I vigili del fuoco hanno raggiunto la zona del ritrovamento e approntato la manovra per effettuare la calata in sicurezza dei soccorritori e il successivo recupero del, che era privo di coscienza.

