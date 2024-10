Treni, da oggi sciopero nazionale di 24 ore: Frecce, Intercity e regionali a rischio (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) – sciopero nazionale dei Treni oggi, sabato 12 ottobre. Lo stop durerà 24 ore. Proclamato da alcune sigle sindacali L'articolo Treni, da oggi sciopero nazionale di 24 ore: Frecce, Intercity e regionali a rischio proviene da Quotidiano Rosso di Sera. Rossodisera.eu - Treni, da oggi sciopero nazionale di 24 ore: Frecce, Intercity e regionali a rischio Leggi tutta la notizia su Rossodisera.eu (Di sabato 12 ottobre 2024) (Adnkronos) –dei, sabato 12 ottobre. Lo stop durerà 24 ore. Proclamato da alcune sigle sindacali L'articolo, dadi 24 ore:proviene da Quotidiano Rosso di Sera.

Treni - da oggi sciopero nazionale di 24 ore : Frecce - Intercity e regionali a rischio - I treni che si trovano in viaggio a sciopero iniziato arrivano comunque alla destinazione finale se è raggiungibile entro un’ora dall’inizio dell’agitazione sindacale; trascorso tale periodo, i treni possono fermarsi in stazioni precedenti la destinazione finale. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili attraverso l’App Trenitalia, la sezione Infomobilità del sito web ... (Ildenaro.it)