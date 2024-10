Isaechia.it - Tale e Quale Show 14, quarta puntata: ecco chi ha vinto e con quale imitazione (per la prima volta Carmen Di Pietro non è ultima)

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ieri sera è andata in onda su Rai Uno ladi, la trasmissione del venerdì sera condotto da Carlo Conti in cui un gruppo di personaggi famosi mette alla prova le proprie abilità nel canto e nell’, riportando sul palco alcuni grandi personalità del mondo della musica sia presente che passata. A giudicare le performance dei Vip in gara la giuria composta da Alessia Marcuzzi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e per la, Geppi Cucciari. La serata di ieri sera è stata vinta da Verdiana Zangaro, che ha stupito la giuria vestendo i panni di Antonella Ruggiero ed esibendosi sulle note di Ti sento. Per lei si è trattato della seconda vittoria, dopo quella di due settimane fa nei panni di Celine Dion.