Rikishi | Jey Uso ha fatto tutte le scelte giuste

(Di sabato 12 ottobre 2024) Jey Uso, è l’attuale WWE Intercontinental Champion. La star ha finalmente vinto il primo titolo singolo della sua carriera quindicennale in WWE. E la leggenda della WWEè un padre orgoglioso. Uso è passato dall’essere “The Right Hand Man” di Roman Reigns nella fazione The Bloodline a trasferirsi a Monday Night RAW e a vincere il titolo Intercontinentale, tutto nell’arco di un anno solare. Parlando durante il programma “Fatu Off The Top”,ha elogiato suo figlio per essere un “modello” che fa le, piuttosto che essere un piantagrane: “Jey non è un personaggio, è davvero quel ragazzo. Quel ragazzo è semplicemente adorabile. Non è una responsabilità. Non è un piantagrane. È un uomo di compagnia, un buon modello Ha passato molte cose. Essere figlio di un wrestler e stare in giro per strada, vedi molte cose, amico.