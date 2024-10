Riccione compie 102 anni, due giorni di festa con Paola Turci e una maxi tavoletta di cioccolato (Di sabato 12 ottobre 2024) Il compleanno di Riccione visto con gli occhi che guardano al futuro dei giovani. È il mood che quest’anno accompagnerà i festeggiamenti per i 102 anni dall’autonomia della città, avvenuta nel 1922 con Regio Decreto. In occasione del weekend del 19 e 20 ottobre, Riccione si prepara a celebrare un Riminitoday.it - Riccione compie 102 anni, due giorni di festa con Paola Turci e una maxi tavoletta di cioccolato Leggi tutta la notizia su Riminitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il compleanno divisto con gli occhi che guardano al futuro dei giovani. È il mood che quest’anno accompagnerà i festeggiamenti per i 102dall’autonomia della città, avvenuta nel 1922 con Regio Decreto. In occasione del weekend del 19 e 20 ottobre,si prepara a celebrare un

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Far rivivere alla città il turismo 'glamour' degli anni '80 : al via il progetto 'Riccione shopping district' - La Regione Emilia-Romagna ha stanziato fondi per gli anni 2025 e 2026 destinati alla riqualificazione e alla valorizzazione della rete commerciale: nell’ambito delle due azioni di intervento previste, i comuni con oltre 25mila abitanti avranno la possibilità di beneficiare di contributi per... (Riminitoday.it)

Padre di famiglia pesarese - 37 - anni muore gettandosi sotto il treno in corsa a Riccione - viaggiatori bloccati su tutta la linea Adriatica. Ritardi fino a 4 ore - PESARO Due morti sotto il treno tra Rimini e Riccione a poche ore di distanza e un?odissea per i passeggeri in partenza bloccati ieri pomeriggio alla stazione (anzi alle stazioni dato che la... (Corriereadriatico.it)

Pesarese di 37 anni travolto dal treno a Riccione. Traffico in tilt fino alle 17.30 su tutta la linea adriatica nel giorno del controesodo. Ritardi fino a 4 ore - PESARO ? Dramma e caos. Investimento mortale sui binari della linea ferroviaria Adriatica, morto un pesarese. Un'altra tragedia dopo quella avvenuta questa notte nei pressi della... (Corriereadriatico.it)

Pesarese di 37 anni travolto dal treno sui binari di Riccione. Traffico ferroviario in tilt su tutta la costa adriatica nel giorno del controesodo. Ritardi fino a 160 minuti - PESARO ? Dramma e caos. Investimento mortale sui binari della linea ferroviaria Adriatica, morto un pesarese. Un'altra tragedia dopo quella avvenuta questa notte nei pressi della... (Corriereadriatico.it)