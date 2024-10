Ilrestodelcarlino.it - Restyling dell’Autostazione. Al via la gara d’appalto da 7 milioni

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ci siamo: l’Autostazione di Bologna ha indetto la procedura aperta per l’affidamento degli attesi lavori di riqualificazione dei locali di Piazza XX Settembre. Il valore dell’appalto stimato è di 6.798.512,87 euro e il criterio di aggiudicazione sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il termine per il ricevimento delle offerte è fissato al 21 novembre di quest’anno alle 13. "A nome del consiglio d’amministrazione di Autostazione, esprimo la nostra soddisfazione per essere riusciti a concludere una procedura attesa da anni per l’avvio dei lavori di riqualificazione di Autostazione e ringrazio il Sindaco e l’amministrazione per la fattiva collaborazione e impegno al nostro fianco – ha dichiarato la presidente del Cda di Autostazione, Francesca Puglisi –.