Più morti con le auto elettriche Risultati choc dal crash test l’allarme | C’è un grosso pericolo

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il Texas A&M Transportation Institute (TTI) lanciasu un problema di sicurezza stradale sulle macchine. I veicoli elettrici stanno guadagnando popolarità grazie alle loro funzionalità altamente tecnologiche, ma quando si tratta di incidenti, i ricercatori hanno ipotizzato che in caso di collisione con i guardrail, questo tipo dipotrebbero provocare più danni a chi si trova all’interno dell’. Il direttore dell’agenzia TTI, Greg Winfree, ha dichiarato a KBTX che uno dei motivi è stato il fatto che i veicoli elettrici pesano dal 20 al 30% in più rispetto alle loro controparti a benzina. “I veicoli elettrici rappresentano una sorta di sfida fisica”, ha iniziato Winfree.