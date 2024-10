Piantedosi: temo si alteri democrazia (Di sabato 12 ottobre 2024) 12.50 "In un'azione sistematica di spionaggio e dossieraggio di grandi personaggi politici, in gran parte appartenenti ad una parte politica, è chiaro che c'è il forte sospetto della volontà di creare un'alterazione del percorso democratico".Così il ministro dell'Interno Piantedosi sulla vicenda del bancario, licenziato e indagato, che ha effettuato oltre 6mila accessi illeciti nei conti correnti di politici,personaggi famosi. Tra conti spiati quelli della premier Meloni,la sorella, dei ministri Crosetto,Santanché e La Russa,Zaia,Emiliano. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 12.50 "In un'azione sistematica di spionaggio e dossieraggio di grandi personaggi politici, in gran parte appartenenti ad una parte politica, è chiaro che c'è il forte sospetto della volontà di creare un'alterazione del percorso democratico".Così il ministro dell'Internosulla vicenda del bancario, licenziato e indagato, che ha effettuato oltre 6mila accessi illeciti nei conti correnti di politici,personaggi famosi. Tra conti spiati quelli della premier Meloni,la sorella, dei ministri Crosetto,Santanché e La Russa,Zaia,Emiliano.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Migranti - Piantedosi : “Centri in Albania non sono Cpr - si parte prossima settimana” - “Contiamo di partire già dalla prossima settimana” con i centri per migranti in Albania. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, oggi a Firenze, alla Festa del Foglio. “I centri che stiamo realizzando” in Albania “sono analoghi a quelli che abbiamo in Italia, sono centri di trattenimento leggero, non sono dei Cpr, non c’è filo spinato”, ha sottolineato il ministro. (Lapresse.it)

Migranti - Piantedosi alla Festa del Foglio : Per i centri in Albania si parte la settimana prossima - Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla festa de il Foglio. . Non ci saranno tagli di nastri”. it. “Noi contiamo di partire dalla prossima settimana e realisticamente le prime persone verranno portate la prossima settimana nei centri in Albania. “I centri sono analoghi a quelli fatti sul territorio nazionale, sono di trattenimento leggero. (Ildenaro.it)

Migranti - Piantedosi : per centri in Albania si parte settimana prossima - . "Noi contiamo di partire dalla prossima settimana e realisticamente le prime persone verranno portate la prossima settimana nei centri in Albania. Non ci saranno tagli di nastri". Tutti possono fare richiesta di protezione internazionale e ottenerla in pochi giorni", ha aggiunto. "I centri sono analoghi a quelli fatti sul territorio nazionale, sono di trattenimento leggero. (Tg24.sky.it)

Migranti : Piantedosi - centri in Albania non sono Cpr - si parte prossima settimana - Firenze, 12 ott. . Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, oggi a Firenze, alla Festa del Foglio. (LaPresse) – “Contiamo di partire già dalla prossima settimana” con i centri per migranti in Albania. “I centri che stiamo realizzando” in Albania “sono analoghi a quelli che abbiamo in Italia, sono centri di trattenimento leggero, non sono dei Cpr, non c’è filo spinato”, ha ... (Lapresse.it)