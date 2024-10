Parcheggiatore abusivo multato a Vulcania: chiedeva denaro anche ai clienti di una palestra (Di sabato 12 ottobre 2024) I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno sanzionato un 48enne catanese sorpreso ad esercitare l’attività di Parcheggiatore abusivo nei pressi dell’ex centro commerciale Vulcania, precisamente all’interno di un parcheggio pubblico situato tra via Castorina e via Gozzano. Da quanto è Cataniatoday.it - Parcheggiatore abusivo multato a Vulcania: chiedeva denaro anche ai clienti di una palestra Leggi tutta la notizia su Cataniatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) I poliziotti del commissariato Borgo Ognina hanno sanzionato un 48enne catanese sorpreso ad esercitare l’attività dinei pressi dell’ex centro commerciale, precisamente all’interno di un parcheggio pubblico situato tra via Castorina e via Gozzano. Da quanto è

