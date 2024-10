"Pane Nostrum" entra nel vivo. Al via le masterclass e i "caffè con i maestri": tutto il programma (Di sabato 12 ottobre 2024) SENIGALLIA - Taglio del nastro ieri per la XXI edizione di “Pane Nostrum – il Salone Nazionale dei Lievitati”, appuntamento imperdibile per tutti i professionisti dell’arte bianca, in programma fino a domani, domenica 13 ottobre. Un evento di Confcommercio Marche Centrali e CIA Provincia di Anconatoday.it - "Pane Nostrum" entra nel vivo. Al via le masterclass e i "caffè con i maestri": tutto il programma Leggi tutta la notizia su Anconatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) SENIGALLIA - Taglio del nastro ieri per la XXI edizione di “– il Salone Nazionale dei Lievitati”, appuntamento imperdibile per tutti i professionisti dell’arte bianca, infino a domani, domenica 13 ottobre. Un evento di Confcommercio Marche Cli e CIA Provincia di

