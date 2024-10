Obbligo di Spid per visitare siti porno dal 2025? Agcom spinge per la verifica dell’età con un ente terzo (Di sabato 12 ottobre 2024) Davvero da gennaio bisognerà utilizzare lo Spid per accedere ai siti porno in barba alla privacy? Non proprio. La notizia, che ha preso quota nelle ultime 24 ore, nasce in scia all’approvazione, da parte dell’Agcom, dello schema di regolamento che stabilisce le modalità per l’accertamento della maggiore età degli utenti online. Si tratta della cosiddetta Age verification, l’Obbligo per le piattaforme online di verificare l’età degli utenti per evitare che materiale non adatto ai minori possa apparire davanti ai loro occhi, introdotto dal decreto Caivano in relazione ai soli contenuti a luci rosse. Ilfattoquotidiano.it - Obbligo di Spid per visitare siti porno dal 2025? Agcom spinge per la verifica dell’età con un ente terzo Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Davvero da gennaio bisognerà utilizzare loper accedere aiin barba alla privacy? Non proprio. La notizia, che ha preso quota nelle ultime 24 ore, nasce in scia all’approvazione, da parte dell’, dello schema di regolamento che stabilisce le modalità per l’accertamento della maggiore età degli utenti online. Si tratta della cosiddetta Agetion, l’per le piattaforme online dire l’età degli utenti per evitare che materiale non adatto ai minori possa apparire davanti ai loro occhi, introdotto dal decreto Caivano in relazione ai soli contenuti a luci rosse.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Spid per i siti porno dal 2025? Cosa sapere : le linee guida dell'Agcom - Ma ciò non avverrà per forza tramite lo Spid, o la Cie (Carta d'identità elettronica). Ad esempio, per le piattaforme che utilizzano applicativi installati, gli utenti potranno usare una app dedicata per autenticarsi e fornire la prova direttamente, semplificando il processo. La notizia secondo cui l'Agcom ha stabilito che dal 2025, per accedere ai siti porno, serva lo Spid è vera ma vanno fatte ... (Tg24.sky.it)

SPID - CIE e simili per accedere ai siti per adulti (e non solo) : l’idea dell’AGCOM - La proposta dell’AGCOM per un sistema di verifica dell’età basato su SPID, Carta di Identità Elettronica per accedere a vari siti Internet, per adulti e non L'articolo SPID, CIE e simili per accedere ai siti per adulti (e non solo): l’idea dell’AGCOM proviene da TuttoAndroid. . (Tuttotech.net)

Spid per entrare nei siti porno e di gioco d'azzardo - la stretta nel regolamento dell'AgCom contro i minorenni - Per allontanare i minorenni dai siti porno e dai portali di gioco d’azzardo online, l’AgCom impone l’accesso con Spid. (Notizie.virgilio.it)

Per vedere i porno e giocare d'azzardo servirà lo SPID - Una nuova stretta da parte di AGCOM prevede che entro il 2025 per accedere a siti porno e giochi d'azzardo servirà verificare l'età con SPID. (telefonino.net)

L’INPS attiva le notifiche per l’avvenuta ricezione dei certificati medici e per le avvenute visite fiscali con l’App IO - L'INPS attiva le notifiche per l’avvenuta ricezione dei certificati medici e per le avvenute visite fiscali con l'App IO Se ... (poliziapenitenziaria.it)

Dal 2025 lo SPID sarà uno degli strumenti necessari per accedere ai siti per adulti - Dal 2025, l'accesso ai siti per adulti in Italia sarà regolato da sistemi di verifica dell'età come lo SPID per proteggere i minori. (drcommodore.it)