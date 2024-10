Meloni: "Sono io la più dossierata" (Di sabato 12 ottobre 2024) 20.15 "Sono la persona più dossierata", "la mia vita è stata passata allo scanner e non si è trovato niente. Forse questa è la ragione per cui Sono così dossierata". E' l'anticipazione di un passaggio dell'intervista fatta dal Tg5 alla premier Meloni,a proposito di conti spiati Sul perché, dice Meloni, "spero che una spiegazione ce la dia la magistratura". "Ci Sono gruppi di pressione che non accettano di avere al governo qualcuno che pressioni non se ne fa fare e tentano di toglierselo di torno con altri strumenti.Temo che non ci riusciranno". Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 20.15 "la persona più", "la mia vita è stata passata allo scanner e non si è trovato niente. Forse questa è la ragione per cuicosì". E' l'anticipazione di un passaggio dell'intervista fatta dal Tg5 alla premier,a proposito di conti spiati Sul perché, dice, "spero che una spiegazione ce la dia la magistratura". "Cigruppi di pressione che non accettano di avere al governo qualcuno che pressioni non se ne fa fare e tentano di toglierselo di torno con altri strumenti.Temo che non ci riusciranno".

