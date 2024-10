Mantova, droga, armi e cibo senza etichette: carabinieri e Nas passano la provincia al setaccio (Di sabato 12 ottobre 2024) Mantova, 12 ottobre 2024 – Sono stati sequestrati 25 chili di prodotti alimentari privi di ogni riferimento alla tracciabilità con tanto di multa di 2mila euro e sospensione dell’attività per il negozio. È stato anche arrestato un 70enne, residente nell’hinterland, già destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Corte di Appello di Venezia: il pensionato doveva scontare la pena di 9 anni di detenzione per i reati di truffa, omessi versamenti di Iva e appropriazione indebita continuata. Sono solo alcune delle attività del servizio straordinario, effettuato dai carabinieri della Compagnia di Mantova, su disposizione e coordinamento del comando provinciale dei carabinieri di Mantova. Ilgiorno.it - Mantova, droga, armi e cibo senza etichette: carabinieri e Nas passano la provincia al setaccio Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Sono stati sequestrati 25 chili di prodotti alimentari privi di ogni riferimento alla tracciabilità con tanto di multa di 2mila euro e sospensione dell’attività per il negozio. È stato anche arrestato un 70enne, residente nell’hinterland, già destinatario di un ordine di carcerazione, emesso dalla Corte di Appello di Venezia: il pensionato doveva scontare la pena di 9 anni di detenzione per i reati di truffa, omessi versamenti di Iva e appropriazione indebita continuata. Sono solo alcune delle attività del servizio straordinario, effettuato daidella Compagnia di, su disposizione e coordinamento del comandole deidi

