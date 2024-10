Inter-news.it - Maldini e un ruolo chiaro: suo profilo compatibile con l’Inter?

(Di sabato 12 ottobre 2024) Danielè un nome che si sta ben disimpegnando in questo inizio di stagione con la maglia del Monza, tanto che il ds delPiero Ausilio lo ha osservato da vicino nella sfida tra i brianzoli e la Roma. LA SITUAZIONE – Danielpotrebbe rappresentare il colpo a sorpresa delper la prossima finestra estiva di calciomercato. Il calciatore italiano sta disputando un ottimo inizio di stagione al Monza, emergendo sia per la sua efficacia nella costruzione del gioco offensivo dei brianzoli che nelle doti di leadership da lui progressivamente assunte con i brianzoli. Per tali motivi, il ds delPiero Ausilio ha deciso di osservarlo dal vivo in occasione dell’ultima gara di Serie A contro la Roma, analizzandone da vicino i progressi stagionali.