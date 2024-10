Malattie professionali: in provincia un trend in continuo aumento (Di sabato 12 ottobre 2024) Da gennaio a luglio 2024 sono state 696 le denunce di Malattie professionali che l’Inail ha registrato nel territorio pontino. Un dato che mostra una crescita costante di tali patologie che, per definizione, hanno un rapporto causale con lo svolgimento dell'attività lavorativa.I numeri sono Latinatoday.it - Malattie professionali: in provincia un trend in continuo aumento Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Da gennaio a luglio 2024 sono state 696 le denunce diche l’Inail ha registrato nel territorio pontino. Un dato che mostra una crescita costante di tali patologie che, per definizione, hanno un rapporto causale con lo svolgimento dell'attività lavorativa.I numeri sono

Latina / Inail - da gennaio a luglio registrato aumento le malattie professionali in provincia - LATINA – Da gennaio a luglio scorsi sono state 696 le denunce di malattie professionali che l’Inail ha registrato nella provincia di Latina. Lo ha reso la Uil pontina che, elaborando i dati dell’Inail, l’istituto nazionale per l’assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro – ha certificato una crescita costante di queste patologie che per definizione […] L'articolo Latina / Inail, da gennaio a ... (Temporeale.info)

Lavoro - calano gli infortuni ma aumentano le malattie professionali - Lo fanno nonostante le denunce di infortunio secondo i dati forniti dall’Inail, siano in diminuzione nella nostra provincia. Nel nostro territorio ci si fa male in aziende agricole spesso sui trattori. Spesso si preferisce non denunciare soprattutto se si tratta di subappalti e lavoro in nero”. Siamo contenti del disegno di legge che prevede la materia sicurezza sul lavoro all'interno ... (Lanazione.it)

Infortuni e malattie professionali in agricoltura : progetto formativo dell'Asl di Caserta - "Le strategie di intervento territoriale sui rischi biologici, fitosanitari e derivanti dall'uso di attrezzature in agricoltura: contenimento degli infortuni, prevenzione ed emersione delle malattie professionali". Questo il titolo del progetto formativo dell'Asl di Caserta in programma giovedì... (Casertanews.it)