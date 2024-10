Lynk & Co lancia la 02: la nuova SUV-coupé elettrica co-creata con i clienti (Di sabato 12 ottobre 2024) L’auto sarà disponibile per la vendita online in Europa dall’11 ottobre, con prezzi a partire da 35.495€ Ilgiornale.it - Lynk & Co lancia la 02: la nuova SUV-coupé elettrica co-creata con i clienti Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’auto sarà disponibile per la vendita online in Europa dall’11 ottobre, con prezzi a partire da 35.495€

Lynk & Co lancia la 02: la nuova SUV-coupé elettrica co-creata con i clienti - Che cosa rende unica la nuova SUV-coupé 02 di Lynk & Co? Il fatto che sia stata creata con i clienti della Casa svedese. La realtà, parte del gruppo cinese Geely, ha debuttato nel mercato delle elettr ... (ilgiornale.it)

