LIVE Sinner-Machac 0-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: break in avvio del ceco (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-15 Il back di rovescio dà fastidio a Sinner: l’azzurro stecca di rovescio. 0-15 Lungo il diritto del ceco in uscita dal servizio. Il ceco sta giocando su una nuvola questa settimana, lo abbiamo già visto contro Alcaraz. 0-1 break del ceco. Machac aggredisce con la risposta di diritto e Sinner mette fuori il recupero di diritto. Seconda di servizio. 30-40 Machac non solo regge sulla diagonale di rovescio, ma trova un angolo strettissimo che porta Sinner all’errore. 30-30 Primo scambio lungo. Accelerazione di diritto di Machac, lungo il recupero di diritto dell’italiano. 30-15 Sinner accelera di diritto e chiude con un comodo rovescio lungolinea. 15-15 Sinner risponde con una prima vincente al centro. 0-15 Si parte con una risposta vincente di Machac con il diritto lungolinea. 10.40 Inizia la partita con Sinner in battuta. 10. Oasport.it - LIVE Sinner-Machac 0-1, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: break in avvio del ceco Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Il back di rovescio dà fastidio a: l’azzurro stecca di rovescio. 0-15 Lungo il diritto delin uscita dal servizio. Ilsta giocando su una nuvola questa settimana, lo abbiamo già visto contro Alcaraz. 0-1delaggredisce con la risposta di diritto emette fuori il recupero di diritto. Seconda di servizio. 30-40non solo regge sulla diagonale di rovescio, ma trova un angolo strettissimo che portaall’errore. 30-30 Primo scambio lungo. Accelerazione di diritto di, lungo il recupero di diritto dell’italiano. 30-15accelera di diritto e chiude con un comodo rovescio lungolinea. 15-15risponde con una prima vincente al centro. 0-15 Si parte con una risposta vincente dicon il diritto lungolinea. 10.40 Inizia la partita conin battuta. 10.

