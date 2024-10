Libano: 9 morti in raid in 2 villaggi (Di sabato 12 ottobre 2024) 20.52 Il ministero della Sanità libanese ha affermato che l'esercito israeliano ha colpito due villaggi, uno a Nord e uno a Sud di Beirut, uccidendo almeno 9 persone. Nell'attacco su Maaysra, villaggio in una zona montuosa prevalentemente cristiana, sono morte 5 persone e 14 sono rimaste ferite, riferisce in una nota. Altre 4 sono state uccise nell'attacco a Barja, dove sono rimaste ferite 14 persone. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 20.52 Il ministero della Sanità libanese ha affermato che l'esercito israeliano ha colpito due, uno a Nord e uno a Sud di Beirut, uccidendo almeno 9 persone. Nell'attacco su Maaysra,o in una zona montuosa prevalentemente cristiana, sono morte 5 persone e 14 sono rimaste ferite, riferisce in una nota. Altre 4 sono state uccise nell'attacco a Barja, dove sono rimaste ferite 14 persone.

