Quotidiano.net - La metro M4 di Milano interamente coperta dal 5G

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 –sempre più ‘smart city’ con il completamento della copertura in 4G e 5G dellapolitana M4, che diventa così la prima linea dellapolitanain 5G in Italia e tra le prime in Europa. Con la copertura dedicata multi-operatore per location indoor Das (Distributed Antenna System) realizzata da Inwit primo tower operator italiano, anche la tratta San Babila-San Cristoforo, inaugurata oggi, è percorribile potendo contare su un’infrastruttura in grado di fornire il servizio 4G e 5G di iliad, Tim, Vodafone e Windtre. L’impianto Das per la copertura dedicata 4G e 5G multi-operatore di Inwit, già presente nella tratta Linate-San Babila dal 2023, abilita dunque da oggi gli operatori di telecomunicazione a poter fornire il servizio in 4G e 5G su tutti i 15 km della linea M4, incluse tutte le gallerie e le 21 stazioni della nuova