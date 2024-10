Ilrestodelcarlino.it - La conferma dalle analisi: è Dengue. Il ragazzo di Tolentino trasferito a Fermo, disposte altre 2 disinfestazioni

(Di sabato 12 ottobre 2024) Macerata, 12 ottobre 2024 – Il sospetto è diventato certezza. “Ledel laboratorio di riferimento regionale hannoto che il giovane tolentinate ricoverato all’ospedale di Macerata ha contratto la. Le sue condizioni sono in fase di miglioramento e oggi (ieri, ndr) pomeriggio sarànel reparto di Malattie infettive all’ospedale di”. La dottoressa Maria Teresa Leoni, direttrice della Unità operativa complessa Igiene e sanità pubblica, Ambienti aperti e confinati dell’Ast di Macerata, fa il punto della situazione, evidenziando che l’ufficialità del caso fa scattare l’emergenza con tutto quel che ne consegue. DISINFESTAZIONE“Stiamo operando in modo tempestivo, continuativo e attento per controllare le zanzare Aedes e evitare ogni possibile diffusione dei casi.