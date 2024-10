Il lato violento di Rozzano. Pugnalato e lasciato in strada. Muore a 31 anni: è un mistero (Di sabato 12 ottobre 2024) e Massimiliano Saggese Rozzano (Milano) Un uomo a terra, con uno squarcio in pieno petto. L’allarme di due carabinieri in pattuglia un paio di minuti prima delle 3. La corsa in ospedale che non basterà a salvargli la vita. E la prima pista che porta a uno scenario inquietante: un tentativo di rapina finito con un omicidio. Manuel Mastrapasqua, 31 anni compiuti lo scorso 25 marzo e una vita senza ombre, era quasi arrivato a casa, dopo aver attraversato mezza Milano con i mezzi pubblici per coprire il tragitto dal punto vendita Carrefour di via Farini dove faceva il magazziniere all’abitazione che condivideva con la madre e il fratello in via Lillà 13 a Rozzano. Quotidiano.net - Il lato violento di Rozzano. Pugnalato e lasciato in strada. Muore a 31 anni: è un mistero Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) e Massimiliano Saggese(Milano) Un uomo a terra, con uno squarcio in pieno petto. L’allarme di due carabinieri in pattuglia un paio di minuti prima delle 3. La corsa in ospedale che non basterà a salvargli la vita. E la prima pista che porta a uno scenario inquietante: un tentativo di rapina finito con un omicidio. Manuel Mastrapasqua, 31compiuti lo scorso 25 marzo e una vita senza ombre, era quasi arrivato a casa, dopo aver attraversato mezza Milano con i mezzi pubblici per coprire il tragitto dal punto vendita Carrefour di via Farini dove faceva il magazziniere all’abitazione che condivideva con la madre e il fratello in via Lillà 13 a

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Covid – Rischio ictus - infarto e morte fino a 3 anni dopo l’infezione per chi si è ammalato gravemente prima dei vaccini - I due gruppi sono stati confrontati con un terzo, composto da quasi 218mila persone che in quel periodo non erano state contagiate da Sars-CoV-2. Il nuovo lavoro, aggiungono gli Nih, è anche il primo a dimostrare che la maggiore probabilità di infarto e ictus dopo una forma grave di Covid-19 potrebbe avere una componente genetica relativa al gruppo sanguigno. (Ilfattoquotidiano.it)

Lotta alla schiavitù. Dal caporalato nei campi alla prostituzione : . On the road in prima linea - Ma la stragrande maggioranza dei lavoratori sfruttati non può uscire da questa situazioni, perché devono pagare debiti importanti che hanno fatto per arrivare in Italia, anche per comprare i documenti e se non pagano (e peggio ancora se denunciano) le organizzazioni criminali colpiscono le loro famiglie rimaste nei paesi di origine, sequestrando case, campi, bestiame, ma anche colpendo i ... (Ilrestodelcarlino.it)

La prima coppia di Amici 24? Il mistero (svelato) del biglietto segreto – VIDEO - Il segreto del biglietto ad Amici 24 finalmente svelato: chi si è dichiarato a Rebecca? Scopri tutto! L'articolo La prima coppia di Amici 24? Il mistero (svelato) del biglietto segreto – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)