Inter-news.it - Hummels: «Una previsione in vista della sfida con l’Inter. Sono pronto»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Matssi è espresso in merito al proprio possibile esordio con la Roma, indicando unariguardo la propria partecipazione al prossimo match con. LE DICHIARAZIONI – Matsa fare il suo esordio con la Roma dopo essere stato ingaggiato dai capitolini al terminefinestra estiva di calciomercato: la prossimadei capitolini contro. Il difensore tedesco, come riportato dal Corriere dello Sport, si sente molto vicino alla forma ideale per scendere in campo per la prima volta con i capitolini: «Un peccato essere stato male la scorsa settimana. Avevo la febbre e nonriuscito a partire per Monza, dove avrei giocato titolare. Mi sento in forma, sto bene per giocare e. Giocherò senz’altro contro la Dinamo Kiev».