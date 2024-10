Grottazzolina-Verona oggi in tv | canale orario e diretta streaming Superlega 2024 2025 volley maschile

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tutto pronto per, partita valevole per la terza giornata di andata del campionato didi. Gli uomini di Massimiliano Ortenzi tornano sul campo di casa, dove nella prima giornata all’esordio assoluto nella massima serie era arrivato un punto prezioso. La formazione marchigiana proverà dunque a sfruttare il tifo del proprio pubblico per conquistare la prima vittoria, ma serve una grande prestazione per superare gli scaligeri di Rado Stoytchev, reduci dal successo interno al tie-break contro Cisterna. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 12 ottobre al PalaSavelli Porto San Giorgio. Di seguito, le informazioni per seguire inla sfida tra Yuasa Batterye Ranadella massima serie del campionato italiano di