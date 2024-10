Isaechia.it - Grande Fratello, Enzo Paolo sclera contro Helena: “Sei una concorrente poco intelligente, devi stare zitta” Ecco cosa è successo

(Di sabato 12 ottobre 2024) Nella casa digli animi continuano a scaldarsi. Durante le prove di una coreografia,Turchi si è scagliatoPrestes, rea a suo avviso di non rispettare la danza: Sei una. Che tu mi dici che vuoi fare le coreografie con me, mi viene proprio da ridere! Tiproprio. Io ho 75 anni e 64 di carriera. Tu non puoi proprio dire “faccio le coreografie”, tu non puoi neanche dire “buongiorno ” sulla danza! Eh ma questa mi dice che le devo dare coraggio, ma che ti devo dare coraggio sulle coreografie?? A quel punto a cercare di sedare gli animi è intervenuta Shaila Gatta: Ma in realtà ti ha detto tu le hai dato coraggionon ha accettato questa spiegazione: No amore mio, lei ha detto mi hai tolto il coraggio, pure io vengo da Napoli non da Bolzano.