Cultweb.it - Cos’è il Columbus Day e perché è importante per gli americani?

Leggi tutta la notizia su Cultweb.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) IlDay, che era solito ricorrere il 12 ottobre, è il giorno in cui negli Stati Uniti si festeggia l’approdo di Cristoforo Colombo sulle coste del nuovo mondo. A celebrarlo per la prima volta sono sono stati immigrati italiani a San Francisco nel 1869. Per farlo diventare una festività riconosciuta, però, si è dovuto aspettare il 1937, anno in cui il presidente degli Stati Uniti Franklin D. Roosvelt lo ha proclamato come ricorrenza nazionale. i Marines sfilano durante la parate delDay a New York – Fonte: MLANel 1971, poi, è arrivato un altro cambiamento. Da quel momento, infatti, il giorno decretato per le celebrazioni non deve essere più forzatamente il 12 ottobre ma è fissato per il secondo lunedì del mese. Solitamente, dunque, ilDay ha rappresentato una giornata di grande festa e di orgoglio, soprattutto per la comunità italoamericana.