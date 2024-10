Corri con AlpaHA, tra sport e solidarietà (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 – Un pomeriggio all'insegna dello sport, della solidarietà e del sorriso ha animato Ugnano con la terza edizione della passeggiata non competitiva organizzata dalla Onlus Associazione AlpaHA. Grazie alla preziosa collaborazione logistica del gruppo podistico Le Torri, la manifestazione ha preso vita con partenza e arrivo dal suggestivo parco degli Alpaca, luogo simbolo dei progetti di pet therapy e integrazione sociale promossi dall'associazione stessa. Corri con AlpaHA, le foto Protagonisti della giornata, oltre ai podisti, sono stati anche i ragazzi sostenuti da questi progetti, che hanno potuto vivere un momento di condivisione unico. Sport.quotidiano.net - Corri con AlpaHA, tra sport e solidarietà Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 – Un pomeriggio all'insegna dello, dellae del sorriso ha animato Ugnano con la terza edizione della passeggiata non competitiva organizzata dalla Onlus Associazione. Grazie alla preziosa collaborazione logistica del gruppo podistico Le Torri, la manifestazione ha preso vita con partenza e arrivo dal suggestivo parco degli Alpaca, luogo simbolo dei progetti di pet therapy e integrazione sociale promossi dall'associazione stessa.con, le foto Protagonisti della giornata, oltre ai podisti, sono stati anche i ragazzi sostenuti da questi progetti, che hanno potuto vivere un momento di condivisione unico.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Kamala Harris su Vogue: il look "demure", la stylist e il caso della copertina del 2021 sommersa dalle polemiche - «La candidata per i nostri tempi». Kamala Harris si aggiudica la seconda copertina della sua vita su Vogue e, bisogna dirlo, questa non ha nulla a che vedere con la precedente. (ilmessaggero.it)

Calcio, Eccellenza Femminile: al via la stagione per la SSD UniMe - Si alza il sipario sulla nuova stagione della prima squadra femminile di calcio della SSD UniMe, che esordirà in Coppa ... (98zero.com)

Il futuro della democrazia - Abbiamo parlato molto di democrazia e del futuro di questo sistema politico nella nostra settimana di Alphaville. Oggi torniamo sul tema con la voce di un filosofo, Bruno Milone, che propone al LAC ... (rsi.ch)