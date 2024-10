Cafu: “Milan? Sarei dovuto andare in Giappone. E mi pagavano anche di più” (Di sabato 12 ottobre 2024) Cafu, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del 'Festival dello Sport', parlando anche di Paolo Maldini Pianetamilan.it - Cafu: “Milan? Sarei dovuto andare in Giappone. E mi pagavano anche di più” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024), ex calciatore del, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del 'Festival dello Sport', parlandodi Paolo Maldini

Cafu non dimentica il passaggio al Milan : «Dopo la Roma dovevo andare in Giappone - ma quando è arrivata la chiamata…» - Cafu non dimentica il passaggio al Milan: «Dopo la Roma dovevo andare in Giappone, ma…». Le dichiarazioni dell’ex terzino brasiliano: PAROLE – «Dopo la Roma dovevo andare in una squadra giapponese che mi aveva già […]. Le dichiarazioni dell’ex terzino brasiliano Intervenuto come ospite al Festival dello Sport di Trento, l’ex Milan e Roma Cafu ha rilasciato queste dichiarazioni sul suo passaggio ... (Calcionews24.com)

Milan - Cafu : “Emerson Royal è bravissimo - in rossonero può ritrovare la Nazionale” - Ha fatto buone cose in Inghilterra ma ora che è al Milan può trovare l’occasione giusta per tornare in Nazionale“, ha detto Cafu a margine del Festival dello Sport di Trento. “Emerson Royal è bravissimo, se non fosse un bravissimo giocatore non sarebbe stato acquistato dal Milan. . Marcos Evangelista de Moraes, in arte Cafu, vincitore della Champions League 2007 con il Milan nel ruolo di terzino ... (Lapresse.it)

Ex Milan - Cafu : “Ancelotti è stato padre e fratello. Berlusconi ci rispettava tutti” - Cafu, ex calciatore del Milan, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso del 'Festival dello Sport', parlando del suo passato rossonero. (Pianetamilan.it)