A Shanghai non ce n’è per Machac: Sinner aspetta Djokovic o Fritz (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannik Sinner liquida Tomas Machac in meno di un’ora. “Chiudere l’anno da numero 1 era il sogno da bambino, è una cosa che cerchi fin da quando inizi a giocare”: il tennista italiano batte a Shanghai il ceco in due set che gli hanno fruttato l’ottava finale di stagione. “Machac ha tanto talento, un tennis A Shanghai non ce n’è per Machac: Sinner aspetta Djokovic o Fritz L'Identità. Lidentita.it - A Shanghai non ce n’è per Machac: Sinner aspetta Djokovic o Fritz Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannikliquida Tomasin meno di un’ora. “Chiudere l’anno da numero 1 era il sogno da bambino, è una cosa che cerchi fin da quando inizi a giocare”: il tennista italiano batte ail ceco in due set che gli hanno fruttato l’ottava finale di stagione. “ha tanto talento, un tennis Anon ce n’è perL'Identità.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Sinner in finale a Shanghai - Machac ko in due set - Per il resto sono molto contento di giocare una finale a Shanghai speriamo di fare una grande partita”. “Fantastico chiudere l’anno da numero 1 al mondo, era il sogno di quando ero bambino, poi un obiettivo, perchè arrivare numero 1 è una cosa, chiudere l’anno in testa un’altra. Sinner si giocherà il titolo contro il vincente dell’altra semifinale tra il serbo Novak Djokovic e lo ... (Unlimitednews.it)

Sinner in finale a Shanghai - Machac battuto in semifinale - L'azzurro, numero 1 del mondo, in semifinale batte il ceco Tomas Machac per 6-4, 7-5 in 1h44'. (Adnkronos) – Jannik Sinner in finale all'Atp Masters 1000 di Shanghai. . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. in una stagione strepitosa: 64 vittorie. (Webmagazine24.it)

Masters 1000 Shanghai 2024 - Sinner : “Machac ha dimostrato il suo talento - partita molto difficile” - è stata una settimana mentale per i motivi che sappiamo. Per Sinner c’è la sicurezza di chiudere la stagione al numero 1 del ranking: “Finire l’anno da numero 1 è fantastico, è sempre stato un mio obiettivo ed era il sogno che avevo da bambino. Terza finale 1000 in stagione, tutte e tre sul cemento: “A Miami sono riuscito a colpire benissimo per quasi tutto il torneo, a Cincinnati le condizioni ... (Sportface.it)

“Vacci piano, mi hai rotto la racchetta”: Machac interrompe la gara e scherza con Sinner - Nel corso della semifinale il tennista ceco è costretto a fermarsi e dice rivolto a Jannik: “Giochi troppo veloce” ... (rainews.it)

Sinner: "Chiudere l'anno da numero 1 è ciò che si sogna da bambini" - Jannik dopo la vittoria su Machac in semifinale a Shanghai: "Sensazione speciale, è pazzesco. Domani sarà una giornata importante" ... (gazzetta.it)

Jannik Sinner y Tomas Machac: Intercambio de Golpes en Shanghai - Jannik Sinner y Tomas Machac se intercambiaron golpes durísimos en la semifinal de los Masters 1000 de Shanghái. Tan fuertes que rompieron las raquetas, como le sucedió al checo durante el ... (ilmessaggero.it)