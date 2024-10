Uomini e Donne, famosa ex tronista: “Tutti mi danno della raccomandata, ma…” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nei giorni scorsi una famosa ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato ai microfoni di Caterina Balivo nel suo salotto La Volta Buona di essere spesso tacciata come “raccomandata”. Con il sorriso sulle labbra, Flora Canto non ha avuto nessuna remora nel dichiarare che praticamente Tutti la considerano una raccomandata per via della sua lunga relazione con Enrico Brignano, il celebre attore con cui è convolata a nozze alcuni anni fa. Le parole dell’ex volto del dating show: Tutti mi danno della raccomandata, indistintamente. Ma io so fare tante cose! Ed è proprio per questo che cerco di sdoganare questa cosa. È bello essere la moglie di Enrico da tanti anni troppi. Sono 13 anni. Allora io dico, per carità, ci sono tante altre ‘mogli di’, ma non è che proprio tutte sanno ballare, cantare, recitare, condurre, passare il Folletto, portare il caffè, dare una botta ai vetri. Isaechia.it - Uomini e Donne, famosa ex tronista: “Tutti mi danno della raccomandata, ma…” Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nei giorni scorsi unaexdiha raccontato ai microfoni di Caterina Balivo nel suo salotto La Volta Buona di essere spesso tacciata come “”. Con il sorriso sulle labbra, Flora Canto non ha avuto nessuna remora nel dichiarare che praticamentela considerano unaper viasua lunga relazione con Enrico Brignano, il celebre attore con cui è convolata a nozze alcuni anni fa. Le parole dell’ex volto del dating show:mi, indistintamente. Ma io so fare tante cose! Ed è proprio per questo che cerco di sdoganare questa cosa. È bello essere la moglie di Enrico da tanti anni troppi. Sono 13 anni. Allora io dico, per carità, ci sono tante altre ‘mogli di’, ma non è che proprio tutte sanno ballare, cantare, recitare, condurre, passare il Folletto, portare il caffè, dare una botta ai vetri.

