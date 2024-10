Tutti in sella per il 55° Trofeo Buffoni: sarà “battaglia” tra i 100 migliori juniores (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ultimi preparativi per il 55° Trofeo Buffoni che, dopo il rinvio per maltempo l’8 settembre, è pronto a riempire le strade dei Comuni di Montignoso e Forte dei Marmi. L’appuntamento è domenica alle 10 al ponte sul fiume Versilia, al Cinquale, da cui partiranno oltre 100 fra i migliori atleti al mondo della categoria juniores per quella che sarà l’ultima gara della stagione e vedrà tra le squadre partenti la ‘Veloce Club Pradaccio’ di Massa e le prestigiose Team Autozai di Verona, Borgo Molino di Treviso, Team Vangi di Prato, Team Giorgi di Bergamo, Team Coratti di Roma, Team Cantù di Milano e tra gli stranieri gli inglesi del Velo Club London. Cambiamenti per l’edizione 2024 della tradizionale corsa ciclistica, a partire dall’orario, anticipato rispetto al consueto avvio delle 14 per consentire a squadre e tifosi di rientrare con la luce. Lanazione.it - Tutti in sella per il 55° Trofeo Buffoni: sarà “battaglia” tra i 100 migliori juniores Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Ultimi preparativi per il 55°che, dopo il rinvio per maltempo l’8 settembre, è pronto a riempire le strade dei Comuni di Montignoso e Forte dei Marmi. L’appuntamento è domenica alle 10 al ponte sul fiume Versilia, al Cinquale, da cui partiranno oltre 100 fra iatleti al mondo della categoriaper quella chel’ultima gara della stagione e vedrà tra le squadre partenti la ‘Veloce Club Pradaccio’ di Massa e le prestigiose Team Autozai di Verona, Borgo Molino di Treviso, Team Vangi di Prato, Team Giorgi di Bergamo, Team Coratti di Roma, Team Cantù di Milano e tra gli stranieri gli inglesi del Velo Club London. Cambiamenti per l’edizione 2024 della tradizionale corsa ciclistica, a partire dall’orario, anticipato rispetto al consueto avvio delle 14 per consentire a squadre e tifosi di rientrare con la luce.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ciclismo - arriva il Trofeo Buffoni juniores in versione autunnale - Ad oggi i corridori iscritti al Trofeo Buffoni sono 110 . 55 del Trofeo Buffoni ci sarà con sforzi supplementari per gli organizzatori capitanati dal presidente Fabio Del Giudice. La partenza della gara avverrà da Cinquale e la notizia che il Trofeo Francesco Buffoni si svolgerà è stata accolta da tutti con enorme soddisfazione, grazie ai fedeli sponsor della corsa, alle Associazioni, ai ... (Sport.quotidiano.net)

Ciclismo : il Trofeo Buffoni sarà recuperato domenica 13 ottobre - Si era parlato di una cronometro, di un circuito, nulla di tutto questo, in quanto sarà un Buffoni secondo la tradizione anche se gareggiando quasi a metà del mese di ottobre, questo comporterà alcune modifiche. Montignoso, 20 settembre 2024 – L’edizione n. La gara sarà approvata a giorni dalla Struttura Tecnica Nazionale, ma intanto la notizia che il Trofeo Francesco Buffoni sarà recuperato ... (Sport.quotidiano.net)

Niente ’Trofeo Buffoni’ : "Ci riproviamo a ottobre" - Avevamo inizialmente deciso un ’piano b’: ridurre il chilometraggio per terminare entro le 16. Servirà uno sforzo economico – ha concluso – ma l’idea c’è e in settimana si potranno avere novità". Ora l’obiettivo dell’associazione Francesco Buffoni, in accordo con commissari e amministrazioni comunali, è riprogrammare a ottobre il Buffoni, "magari anche in forma diversa come una cronometro o un ... (Sport.quotidiano.net)