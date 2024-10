Tiro a volo, finali Cdm Nuova Delhi 2024: sei Azzurri al via (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tutto pronto per le finali di Coppa del mondo 2024 di Tiro a volo che si terranno al Dr Karni Singh Shooting Range di Nuova Delhi, in India. Saranno sei gli Azzurri impegnati a partire da martedì 15 ottobre, quando inizieranno le qualificazioni con i primi 75 piattelli. Nello skeet femminile ecco Diana Bacosi e Martina Maruzzo, mentre in quello maschile in gara Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti; infine, nel trap femminile spazio a Erica Sessa e a Silvana Stanco. Il programma proseguirà con ulteriori 50 piattelli di qualificazione mercoledì 16 ottobre, mentre giovedì 17 in scena le finali. Tiro a volo, finali Cdm Nuova Delhi 2024: sei Azzurri al via SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Tutto pronto per ledi Coppa del mondodiche si terranno al Dr Karni Singh Shooting Range di, in India. Saranno sei gliimpegnati a partire da martedì 15 ottobre, quando inizieranno le qualificazioni con i primi 75 piattelli. Nello skeet femminile ecco Diana Bacosi e Martina Maruzzo, mentre in quello maschile in gara Tammaro Cassandro e Gabriele Rossetti; infine, nel trap femminile spazio a Erica Sessa e a Silvana Stanco. Il programma proseguirà con ulteriori 50 piattelli di qualificazione mercoledì 16 ottobre, mentre giovedì 17 in scena leCdm: seial via SportFace.

