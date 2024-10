Tvpertutti.it - Temptation Island quando finisce? Mediaset allunga puntate

Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L'edizione autunnale di2024 si sta rivelando un vero successo in termini di ascolti, tanto cheha deciso di prolungare la durata dello show di una settimana. Contrariamente a quanto previsto inizialmente, la sesta puntata, in programma per martedì 15 ottobre prossimo, non sarà quella conclusiva. Infatti, il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia terminerà con la settima puntata, in onda il 22 ottobre in cui vedremo cosa è successo alle coppie un mese dopo. Un prolungamento che promette emozioni e colpi di scena, con il pubblico incollato allo schermo per vedere come si concluderanno le storie delle coppie ancora in gioco. Il successo di questa edizione non si limita solo alle dinamiche sentimentali delle coppie, ma anche agli ascolti TV, che hanno raggiunto livelli record. La puntata andata in onda l'8 ottobre ha fatto segnare un picco di 3.381.