Laprimapagina.it - Spalletti dopo il 2-2 interno contro il Belgio: ho visto la stessa personalità e capacità di stare bene in campo mostrata un mese fa

(Di venerdì 11 ottobre 2024) L’amarezza di Lucianosta nelle circostanze che hanno segnato il 2-2 casalingo dell’Italia col. “A volte ci sono gare che vengono segnate non dal modo in cui si gioca a calcio ma da cose che vanno al di là di ogni tattica e giocata. Peccato, perché avevamo la possibilità di giocarela partita anche nel secondo tempo”. Secondo il c.t. la prestazione non interrompe lo slancio dato dalle due vittorie nella sosta di unfa. “Le conferme ci sono state tutte: ladella squadra, ladibenissimo in. Quello che ha contraddistinto questa squadra nelle due partite precedenti era da confermare e da far vedere che saremmo stati ancora capaci di pilotare le nostredentro la partita: l’abbiamo fatto”.