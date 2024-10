Si apre in Cattedrale la visita pastorale alla città (Di venerdì 11 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre alle ore 18 in Cattedrale è in programma la messa di apertura della Visita pastorale al Vicariato 1 della diocesi, formato dalla città e dal Comune di Gossolengo. Presiede la celebrazione il vescovo mons. Adriano Cevolotto.?Queste le prossime tappe della Visita pastorale Ilpiacenza.it - Si apre in Cattedrale la visita pastorale alla città Leggi tutta la notizia su Ilpiacenza.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Domenica 13 ottobre alle ore 18 inè in programma la messa di apertura della Visita pastorale al Vicariato 1 della diocesi, formato de dal Comune di Gossolengo. Presiede la celebrazione il vescovo mons. Adriano Cevolotto.?Queste le prossime tappe della Visita pastorale

