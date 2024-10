Robot chirurghi pronti al sorpasso sulla laparoscopia (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Largo ai Robot in sala operatoria. Dalla chirurgia bariatrica e metabolica a quella dell'ernia della parete addominale, fino alla chirurgia pancreatica, a quella gastrica o colorettale, la tecnologia Robotica è pronta al sorpasso sulla laparoscopia tradizionale. Parola degli esperti intervenuti al convegno nazionale 'Spotlight on Robotic surgery' che si è appena concluso a L'articolo Robot chirurghi pronti al sorpasso sulla laparoscopia proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 11 ottobre 2024) (Adnkronos) – Largo aiin sala operatoria. Dalla chirurgia bariatrica e metabolica a quella dell'ernia della parete addominale, fino alla chirurgia pancreatica, a quella gastrica o colorettale, la tecnologiaica è pronta altradizionale. Parola degli esperti intervenuti al convegno nazionale 'Spotlight onic surgery' che si è appena concluso a L'articoloalproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

"Spotlight on robotic surgery" - chirurgia addominale : robot pronti al sorpasso sulla laparoscopia

Come nel caso della riparazione dell'ernia della parete addominale, una comune procedura chirurgica. "Inoltre, a questi pazienti è stato rimosso un numero maggiore di linfonodi, che ha portato a una determinazione più precisa della stadiazione del cancro – sottolinea De Palma – Per quanto riguarda la chirurgia metabolica e bariatrica, indicata per i pazienti gravemente obesi, due nuovi studi