Ritrovata a Casoria l’auto di Politano

(Di venerdì 11 ottobre 2024)rubata all’attaccante del Napoli Matteoè statada una volante del commissariato di Poggioreale-Ponticelli a via Nazionale delle Puglie, zona, nel parcheggio del complesso Seven store. Sul posto si sono subito recati immediatamente l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, e alcuni membri dell’agenzia Marat.vettura era stata rubata mentre il calciatore era all’interno di un ristorante a Posillipo. All’uscita non ha trovato. La Smart, come riferisce CalcioNapoli24, è stata rinvenuta in buone condizioni eha ritrovato documenti e carte di credito: l’unica grande beffa è rappresentata dal portafogli che invece è stato derubato dai ladri.