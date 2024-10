Poliziotti accerchiati dalla folla che vuole proteggere i pusher (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bologna, 11 ottobre 2024 – Poliziotti accerchiati da una cinquantina di persone mentre tentavano di controllare due nordafricani sospettati di spaccio in via Mascarella. A dare notizia del grave episodio, è Amedeo Landino, segretario del sindacato di polizia Siulp: "È con sconcerto e preoccupazione che apprendiamo degli insulti e dell'aggressione subiti, nella serata di ieri, dai nostri colleghi in zona universitaria. Questi eventi sono assolutamente da condannare senza se e senza ma. I Poliziotti coinvolti stavano semplicemente svolgendo il loro lavoro, impegnati nell'inseguimento di due soggetti sospettati di attività di spaccio". Stando a quanto ricostruito, la pattuglia del commissariato Due Torri San Francesco era intervenuta per verificare una segnalazione di spaccio, arrivata al 113, e aveva bloccato due giovani tunisini. Ilrestodelcarlino.it - Poliziotti accerchiati dalla folla che vuole proteggere i pusher Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Bologna, 11 ottobre 2024 –da una cinquantina di persone mentre tentavano di controllare due nordafricani sospettati di spaccio in via Mascarella. A dare notizia del grave episodio, è Amedeo Landino, segretario del sindacato di polizia Siulp: "È con sconcerto e preoccupazione che apprendiamo degli insulti e dell'aggressione subiti, nella serata di ieri, dai nostri colleghi in zona universitaria. Questi eventi sono assolutamente da condannare senza se e senza ma. Icoinvolti stavano semplicemente svolgendo il loro lavoro, impegnati nell'inseguimento di due soggetti sospettati di attività di spaccio". Stando a quanto ricostruito, la pattuglia del commissariato Due Torri San Francesco era intervenuta per verificare una segnalazione di spaccio, arrivata al 113, e aveva bloccato due giovani tunisini.

