Politano, non è la prima volta che gli rubano l’auto (Cormezz) (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella serata di ieri è stata ritrovata la macchina di Matteo Politano. Un epilogo fortunato per il calciatore del Napoli che però non era nuovo ai furti da quando è arrivato nel capoluogo partenopeo. Come riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno infatti era la seconda volta che all’attaccante azzurro veniva rubata l’auto È il secondo furto per Politano “Neanche il tempo di digerire il tentato furto all’automobile di Juan Jesus che si è registrato un altro episodio con vittima un calciatore del Napoli. Si tratta di Matteo Politano, che ha subito il furto della sua vettura (una Smart) mercoledì sera mentre era a cena in un ristorante di Posillipo. È la seconda volta durante la sua esperienza napoletana che Politano vive la brutta disavventura di non trovare più la propria auto. Ilnapolista.it - Politano, non è la prima volta che gli rubano l’auto (Cormezz) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Nella serata di ieri è stata ritrovata la macchina di Matteo. Un epilogo fortunato per il calciatore del Napoli che però non era nuovo ai furti da quando è arrivato nel capoluogo partenopeo. Come riporta oggi il Corriere del Mezzogiorno infatti era la secondache all’attaccante azzurro veniva rubataÈ il secondo furto per“Neanche il tempo di digerire il tentato furto almobile di Juan Jesus che si è registrato un altro episodio con vittima un calciatore del Napoli. Si tratta di Matteo, che ha subito il furto della sua vettura (una Smart) mercoledì sera mentre era a cena in un ristorante di Posillipo. È la secondadurante la sua esperienza napoletana chevive la brutta disavventura di non trovare più la propria auto.

