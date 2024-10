Esports247.it - NES Hub: il ritorno del NES con controller wireless e funzioni extra

(Di venerdì 11 ottobre 2024) NES Hub trasforma il vecchio NES cone nuove funzionalità, senza modifiche hardware. RetroTime ha finalmente trovato un modo per sfruttare la porta di espansione nascosta sotto il NES (acronimo per Nintendo Entertainment System, ovvero la prima console Nintendo – ad 8 bit) originale, mai utilizzata da Nintendo. Con l’arrivo del NES Hub, ora è possibile collegare fino a quattroa questa storica console, che si avvicina ai 40 anni di vita. Il NES Hub, attualmente in preordine su 8BitMods al prezzo di 57,28 dollari (circa 54 euro), sarà disponibile a partire da dicembre 2024. Il dispositivo non richiede alcuna saldatura o modifica interna alla console: basta inserirlo nella porta di espansione sottostante. L’unica operazione tecnica è attaccare una piccola antenna Bluetooth sul retro della console, un passaggio comunque piuttosto semplice.