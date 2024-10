Liberoquotidiano.it - "Nel backstage ho visto cose che non posso dire": X Factor, Marina e la rissa con Paola Iezzi

Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it

(Di venerdì 11 ottobre 2024) "Non sono d'accordo. La qualità viene mandata via per far spazio allo spettacolo": a dirlo una concorrente di XDel Grosso, che, giudice del talent, ha deciso di eliminare ai bootcamp per fare posto a un'altra cantante, Laura Fetahu. L'eliminazione dal programma, però,non l'ha presa affatto bene. E, una volta uscita dallo studio, in lacrime ha detto: "La musica ha perso". Ma non è finita qui, perché poi si è lasciata andare a un lungo e duro sfogo anche sui social. "L'arte non esiste più, viene sminuita e per sminuirla a favore dei prodotti ci si appella a quanto di più personale e soggettivo ci sia, come l'interpretazione o il 'non mi sei arrivato' o il 'sei troppo studiato' o ancora 'non ho il giusto percorso per te' pur di pararsi il sedere. Il mio obiettivo era dirlo in tv - ha scritto l'ex concorrente nelle storie Instagram -.