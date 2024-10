Mister Movie | Teo Mammucari trionfa in Rai con Lo Spaesato: “A Mediaset non tornerei mai” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Teo Mammucari, dopo aver lasciato Mediaset, si sta godendo il successo della sua nuova avventura televisiva, Lo Spaesato, in onda su Rai 2. Il conduttore, a 60 anni, ha deciso di rischiare e di abbandonare una rete che ha definito “priva di idee”, per concentrarsi su un progetto che gli permette di esprimere la sua Mistermovie.it - Mister Movie | Teo Mammucari trionfa in Rai con Lo Spaesato: “A Mediaset non tornerei mai” Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024) Teo, dopo aver lasciato, si sta godendo il successo della sua nuova avventura televisiva, Lo, in onda su Rai 2. Il conduttore, a 60 anni, ha deciso di rischiare e di abbandonare una rete che ha definito “priva di idee”, per concentrarsi su un progetto che gli permette di esprimere la sua

“Andrò altrove”. Teo Mammucari - che stoccata alla Rai : c’entra “Lo Spaesato” - L’abbinata sembra vincente tanto che il programma, avviato lo scorso 16 settembre, si attiene su un 4-5% di share. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: “Piazza Pulita”, Corrado Formigli con il tutore al braccio: cosa gli è successo Leggi anche: Teo Teocoli risponde ad Adriano Celentano: “Non ci credo che mi vuole bene” “Lo Spaesato”, il nuovo programma in onda su Rai Teo ... (Tvzap.it)

Lo Spaesato con Teo Mammucari su Rai2 : paesi - puntate e quanto dura - ]. . Quanto dura Lo Spaesato? Lo show è strutturato in cinque puntate in programma ogni lunedì dal 16 settembre al 14 ottobre in prima serata su Rai2. Prima Puntata Lo Spaesato – Dove La trasmissione debutta lunedì 16 settembre con Agropoli (Salerno), comune alle porte del Parco Nazionale del Cilento. (Ascoltitv.it)

Lo Spaesato con da Teo Mammucari su Rai2 : paesi - puntate e quanto dura - . Il format prevede che lo stand up comedian incontri gente e sperimenti le usanze di ogni piccolo paese in cui si avventura, per poi condensarli in uno show in teatro a fine puntata. Seconda Puntata Lo Spaesato – Dove Lunedì 23 settembre sarà la volta di un piccolo borgo marchigiano, Ostra, sulle colline in provincia di Ancona. (Ascoltitv.it)