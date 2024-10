Mister Movie | Flavio Insinna sul cambio a L’Eredità dà ragione alla Rai “Bene il cambio” (Di venerdì 11 ottobre 2024) Flavio Insinna è tornato in grande stile sui teleschermi, questa volta alla conduzione del game show “Famiglie d’Italia” su La7, raccogliendo un ottimo riscontro di pubblico. Il quiz, in onda dal lunedì al venerdì alle 18:30, ha riportato Insinna al centro della scena televisiva, dopo il suo lungo percorso in Rai. Un’intervista sincera: i retroscena Mistermovie.it - Mister Movie | Flavio Insinna sul cambio a L’Eredità dà ragione alla Rai “Bene il cambio” Leggi tutta la notizia su Mistermovie.it (Di venerdì 11 ottobre 2024)è tornato in grande stile sui teleschermi, questa voltaconduzione del game show “Famiglie d’Italia” su La7, raccogliendo un ottimo riscontro di pubblico. Il quiz, in onda dal lunedì al venerdì alle 18:30, ha riportatoal centro della scena televisiva, dopo il suo lungo percorso in Rai. Un’intervista sincera: i retroscena

